Букерівська премія назвала п'ять кращих книг за останні півстоліття

Спеціальне журі Букерівської премії обрало кращі твори, автори яких отримували премію з моменту її заснування в 1969 році.

Як повідомляє The New York Times, опублікований шорт-лист з п'яти книг, які номіновані на спеціальну премію Best of Booker в честь її 50-річчя.

У шорт-лист потрапили твори п'яти авторів, по одному за кожне десятиріччя з моменту заснування літературної премії. Серед них "У вільній державі" (премія 1971) Відіадхара Найпола, "Місячний тигр" (1987) Пенелопи Лайвлі, "Англійський пацієнт" (1992) Майкла Ондатже, "Вовчий зал" Хіларі Ментел (2009, 2012) та "Лінкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017).

Оголошення переможця заплановано на 8 липня.

Раніше повідомлялося, що лауреатом міжнародної Букерівської премії 2018 року стала польська письменниця Ольга Токарчук.