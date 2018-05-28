Польща наполягає на продовженні санкцій проти Росії

За місяць країни Європейського Союзу повинні вирішити, що буде далі з обмеженнями стосовно Росії.

Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі заявив, що економічні санкції проти Росії повинні бути продовжені.

За місяць країни Європейського Союзу повинні вирішити, що буде далі з обмеженнями стосовно Росії. Про це повідомляє "Польське Радіо".

Як сказав польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович у розмові з журналістами в Брюсселі, «мусять бути якісь ефекти, зміна поведінки Росії в міжнародній системі, щоб ці санкції пом’якшувати, та нічого на це не вказує».

Міністр Яцек Чапутович повідомив, що прямо з Брюсселя він їде до Нью-Йорка, де на форумі ООН вестиме дебати присвячені ситуації в Україні та російській агресії. «Це чергова проблема, що не вирішується згідно з мінськими домовленостями», – сказав глава МЗС Польщі.

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На зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі 28 травня питання санкцій не обговорювалося, проте з’явилася справа Росії в контексті збитого в липні 2014 року над Східною Україною малайзійського літака MH17. У катастрофі загинуло 298 осіб.

Міністр закордонних справ Нідерландів оприлюднив сьогодні результати міжнародного розслідування, які вказують на те, що ракета, якою збито літак, належала російській армії. «Це ставляє ситуацію в новий контекст, і є додатковим доказом того, що Росія відігравала і надалі відіграє дестабілізуючу роль у європейській і глобальній системі безпеки», – сказав Чапутович.

Як відомо, чисельність осіб, проти яких Євросоюз запровадив санкції через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зросла до 155.