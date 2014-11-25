В ООН заявили, що "Ісламська держава" за рік отримала до $45 млн викупу за заручників

Як заявила на засіданні комітету Ради Безпеки ООН з протидії тероризму експерт з моніторингу за санкціями проти «Аль-Каїди» Йотсна Лалджі, у період від 2004 до 2012 року терористичні організації отримали за допомогою викупів близько 120 мільйонів доларів, передає Радіо Свобода.

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Лалджі наголосила, що викрадення людей за останні роки стали одним із ключових способів збору коштів членами «Аль-Каїди» і пов’язаними з нею радикальними угрупованнями.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що угруповання «Ісламська держава» хоче запровадити власну валюту - повернути динари часів раннього ісламу із золота і срібла.