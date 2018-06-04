Місіс Сміт - 43: топ-5 найкращих ролей Анджеліни Джолі до дня її народження (відео)

4 червня день народження відзначає Анджеліна Джолі.

Лауреат «Оскара» і трьох «Золотих Глобусів», мати-героїня і одна з найкрасивіших жінок планети. В честь її дня народження УНІАН вирішив згадати кілька найбільш пам'ятних кінообразів актриси. Читайте такожЗМІ: Анджеліна Джолі закрутила роман з колишнім Кірстен Данст

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