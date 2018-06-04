Місіс Сміт - 43: топ-5 найкращих ролей Анджеліни Джолі до дня її народження (відео)
16:38, 04 червня 2018Світ
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4 червня день народження відзначає Анджеліна Джолі.
Топ-5 найкращих ролей Анджеліни Джолі до дня її народження
Лауреат «Оскара» і трьох «Золотих Глобусів», мати-героїня і одна з найкрасивіших жінок планети.
В честь її дня народження УНІАН вирішив згадати кілька найбільш пам'ятних кінообразів актриси.
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