При цьому він заявив, що Росія з G8 не виходила.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що G7 потрібно припинити «творчу балаканину» і перейти до співпраці з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН У РФ, про це він сказав журналістам після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва.

«Взагалі не думаю, що в мої обов'язки входить коментувати все, що відбувалося на «сімці». Щодо дестабілізуючих дій, то так само, як стосовно деяких інших подій, зокрема, всі виявили солідарність з Лондоном з приводу відомої події в Солсбері, нічого конкретного знову сказано не було», - сказав Путін, коментуючи комюніке G7, де міститься заклик до Росії припинити дестабілізуючі дії.

«Йдеться про те, що з великим ступенем ймовірності ця подія відбулася. Солідарність у зв'язку з цим виникає на якомусь дуже хиткому грунті. Мені здається, треба припинити всю цю творчу балаканину і перейти безпосередньо до питань, пов'язаних з реальною співпрацею», - додав він.

При цьому він заявив, що Росія з G8 не виходила.

«Колеги свого часу відмовилися приїжджати до Росії з відомих міркувань (після вторгнення РФ в Україну - УНІАН). Будь ласка, ми будемо раді всіх бачити у нас в Москві», - сказав він.

При цьому він заявив, що за ефективністю роботи і обсягами економіки країни Шанхайської організації співробітництва вже більші, ніж країни «сімки».

«Якщо в розрахунку на душу населення, що називається, «сімкові» заможніші країни, але обсяг економіки в країнах ШОС більший, та й кількість населення, звичайно, набагато більша, половина населення земної кулі», - сказав Путін.

При цьому він зауважив, що складнощі в «сімці» становлять інтерес, оскільки це найбільші економіки світу.

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«Я б звернув увагу на іншу обставину, яка, на мій погляд, є істотнішою, ніж якісь емоційні сплески. Що я маю на увазі? Наскільки мені відомо, президент Сполучених Штатів заявив про те, що США розглядають можливості регулювання додаткового надходження автомобільної техніки на ринок США. Ось це серйозне питання. Це може дійсно зачепити економічні інтереси дуже багатьох країн, перш за все, звичайно, європейських. Ну, подивимося, як справи розвиватимуться насправді. Це має суттєве значення для всієї світової економіки», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня глави держав і урядів країн "Великої сімки" (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали Російську Федерацію припинити її дестабілізаційну поведінку з підриву демократій у світі.

9-10 червня в Циндао (Китай) відбулося засідання Ради глав держав-членів (РГД) Шанхайської організації співробітництва - вперше за участю Індії та Пакистану як нових держав-членів. У складі ШОС - 8 країн-учасниць (Індія, Казахстан, Киргизія, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан).

4 держави мають статус спостерігачів (Монголія, Іран, Афганістан і Білорусія), 6 країн - партнерів по діалогу (Шрі-Ланка, Туреччина, Азербайджан, Вірменія, Камбоджа і Непал).