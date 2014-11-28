Російські кораблі почали військові навчання в протоці Ла-Манш

Про це повідомляє прес-служба ЗВО по Північному флоту, передають РИА Новости.

"Сьогодні загін кораблів і суден забезпечення Північного флоту на чолі з великим протичовновим кораблем "Сєвєроморськ" форсував найвужчу частину Ла-Маншу протоку Па-де-Кале і зайшов у затоку Сени", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожВійськові кораблі РФ взяли курс до кордонів НАТО

Відзначається, що кораблі відпрацювали низку тренувань по проходженню вузьких місць у складних гідрометеорологічних умовах при інтенсивному судноплавстві.

У той же час, французький військово-морський флот підтвердив наявність кораблів, але спростував інформацію про навчання, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

"Вони не проводять навчань. Вони тільки чекають в зоні, в якій можуть знаходитися кілька разів на рік", - сказали в інформаційній службі французького військово-морського флоту.