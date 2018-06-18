Найдорожчу винну колекцію продають на аукціоні за ціною діамантів (відео)

Організатори аукціону сподіваються, що колекція дістанеться справжньому експерту з вин, адже найстарішу пляшку закоркували ще у 1970-х роках.

Найдорожчу винну колекцію у світі продають на аукціоні за рекордні 13 мільйонів доларів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, найдорожчу винну колекцію у світі продають на швейцарському аукціоні. Вісім сотень пляшок рідкісного Бургундського вина та шампанського мають піти з-під молотка за рекордні 13 мільйонів доларів. Всі вони належали Енрі Жер’єру – відомому французькому виноробові. Він протягом 60 років особисто вирощував кілька акрів винограду на сході Франції, з якого виробляв елітне вино.

Десять років після смерті винороба колекція залишалася у його підвалі, а тепер до неї відкрили доступ усім заможним шанувальникам. Організатори аукціону сподіваються, що дістанеться вона справжньому експерту з вин, адже найстарішу пляшку з колекції закоркували ще у 1970-х роках.