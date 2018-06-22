Росія вбачає у ядерній зброї гарантію безпеки і спосіб залякування сусідів – експерт

Росія не має союзників, або надійних партнерів в сфері безпеки, а також переживає демографічні проблеми.

Незважаючи на агресію в Україні та Сирії, Росія має низку важливих довгострокових проблем щодо безпеки, і вбачає у ядерній зброї гарантію безпеки і спосіб залякування сусідів.

Таку думку висловив дослідник американського аналітичного центру The Brookings Institution Френк Роуз, пише Голос Америки.

У своїх свідченнях в Комітеті Палати представників Конгресу США із закордонних справ він назвав основні проблеми для Росії в сфері безпеки.

Зокрема, Росія не має союзників, або надійних партнерів в сфері безпеки, а Лукашенка в Білорусі та Асада в Сирії надійними партнерами не назвеш. Також Роуз вважає, що Росія переживає демографічні проблеми і, тому її масштаб вже не має такої ваги. Окрім цього, Росія не має сучасної та інноваційної цивільної економіки. "Що крім нафти та газу експортує Росія в цивільній сфері?", - питає Роуз.

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Дослідник також зазначає, що спроможності Росії в сфері звичайного озброєння покращились з початку 2000-х років, однак, жоден серйозний військовий аналітик не буде стверджувати, що військова спроможність Росії відповідає США на світовому рівні. Також Френк Роуз вважає, що Росію непокоїть політична, економічна та військова міць Китаю в Євразії. "Хоча Росія та Китай мають "стратегічне партнерство", воно, насправді, стосується балансування впливу Сполучених Штатів", - зазначив експерт.

"З огляду на ці виклики, запитаємо себе: як Росія гарантуватиме власну безпеку в довгостроковій перспективі? Відповідь є очевидною - ядерна зброя", - наголошує Френк Роуз.

З 1991 року, керівництво США намагається зменшити роль ядерної зброї в оборонній стратегії США. Однак, Росія не поділяє такий підхід. Прихильність Росії до угоди про контроль за ядерною зброєю, на думку дослідника, продиктована лише бажанням підтримувати стратегічний ядерний паритет зі Сполученими Штатами, незважаючи на економічну кризу, наголошує Роуз.

Протягом останніх років, Росія надзвичайно безвідповідально ставилась до своєї публічної риторики стосовно ядерної зброї, йдеться в свідченнях аналітика. Декілька разів російські посадовці погрожували використати ядерну зброю проти союзників США.

Наприклад, в травні 2015 року, посол Росії в Данії заявив, що якщо ВМС Данії візьмуть участь в системі протиракетної оборони НАТО, датські бойові кораблі можуть стати ціллю для російських ядерних ракет. Така та подібні заяви є повністю неприпустимими і не допомагають забезпечити стабільність і зменшити ризики використання ядерної зброї.

"Одне очевидно: Росія розглядає ядерну зброю як спосіб, щоб залякувати і дражнити своїх сусідів", робить висновок експерт.