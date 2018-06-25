Пентагон назвав головні проблеми з обороною, у разі вторгнення Росії в Європу

До загострення конфлікту в Україні у Пентагону не було наміру розробляти план захисту збройних сил США в Європі від можливого вторгнення Росії.

Росія встигне захопити країни Балтії, поки штаб армії США буде заповнювати 17 форм, необхідних для перекидання передових військ НАТО з території Німеччини до Польщі.

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До таких висновків дійшли фахівці Пентагону за підсумками симуляції військового протистояння країн ЄС і Росії. Білий дім провів як мінімум одні подібні навчання, передають" Ведомости" з посиланням на The Washington Post.

До вторгнення Росії в Україну у Пентагону не було наміру розробляти план захисту збройних сил США в Європі від можливого вторгнення Росії. «Ми не думали про те, що можливе перекидання туди настільки великих сил, але ситуація змінилася після 2014 року», – розповів екс-представник США в НАТО Дуглас Льют.

Проблемою номер один для армії США в Європі можуть стати вузькі дороги і ненадійна транспортна інфраструктура – занадто слабкі мости можуть не витримати ваги американських танків. Не менші проблеми американським військовим може створити європейська бюрократія. Війська союзників ризикують бути затримані офіційними паспортними контролерами ЄС і залізничними компаніями.

Раніше висновки, зроблені в ході навчань, були підтверджені практикою. У 2017 році американське командування в Європі чотири місяці намагалося повернути бронетранспортери, задіяні в ході навчань у Грузії, на місце їхньої постійної дислокації – в Німеччину. Екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес підкреслив, що у американських військових повинна бути можливість рухатися так само швидко або навіть швидше, ніж Росія, тільки тоді вони зможуть стати «ефективною стримуючою силою».