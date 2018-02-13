Білий дім запросив $6,5 мільярда на стримування російської агресії в Європі

У Пентагоні кажуть про плани збільшення військової присутності США в Європі на ротаційній основі і перекидання на континент нової техніки.

Адміністрація президента Дональда Трампа запросила на наступний фінансовий рік, який починається в жовтні, $6,5 млрд на заходи щодо стримування російської агресії в Європі і зміцнення оборони континенту.

Читайте такожПентагон: Росія будує новий підводний ядерний "дрон"З опублікованого Білим домом проекту бюджету на 2019 фінансовий рік випливає, що фінансування Європейської ініціативи стримування пропонується знову збільшити, цього разу на $1,7 млрд, передає Голос Америки.

Згідно з опублікованим документом, адміністрація запрошує на ці цілі $6,5 млрд. При цьому в 2017 фінансовому році Пентагон отримав $3,4 млрд, а на цей рік запросив $4,8 млрд.

Європейська ініціатива стримування була створена, щоб допомогти союзникам США в Східній Європі зняти стурбованість і утримати Росію від подальшого вторгнення в Європу після незаконної анексії Криму і тривалої агресії в Україні.

До моменту захоплення Кримуприсутність американської армії в Європі значно скоротилося. Якщо в 1980-х роках на континенті перебували близько 200 тис. американських військовослужбовців, то в 2015 році їх було близько 33 тис. Армія США мала лише дві бригадні бойові групи, які були сконцентровані в Італії і Німеччини – досить далеко від східного флангу НАТО.

Тепер у армії є ще одна бронетанкова бригада, діюча на безперервній ротаційній основі, яка вперше була розгорнута в минулому році.

Американська армія також бере участь у бойових групах, розміщених в Латвії, Литві, Естонії та Польщі в рамках натівської Програми посиленого передового базування, яка була створена в 2016 році для стримування Росії.

Збільшення фінансування Європейської ініціативи стримування в 2019 році відображає збереження заклопотаності з приводу дій і поведінки Росії, а також відповідає новій Національній оборонній стратегії, в якій особлива увага приділяється Китаю і Росії.

У стратегії описується світ, в якому рішення Пентагону і організаційна структура збройних сил визначаються в першу чергу конкуренцією великих держав, а не боротьбою з тероризмом.

Збільшення фінансування дозволить проводити більше навчань, посилити передову присутність і поліпшити розміщену на передових позиціях техніку.

Представник міністерства оборони повідомив виданню Defense News ще до публікації проекту бюджету, що з урахуванням того, що тепер основна мета фінансування – це стримування російської агресії, виділятиметься більше коштів на зброю і боєприпаси, вдосконалення танків і бойових машин Bradley, а також на більшу присутність в Європі на ротаційній основі, яка буде носити епізодичний і не завжди передбачуваний характер.

В проекті бюджету немає запиту на розміщення додаткових військ в Європі в 2019 році, але, як повідомив представник Пентагону, збільшення контингенту буде фінансуватися в 2020 році, коли Армія США почне більш динамічне розгортання сил, яке може включати періодичні навчання за участю декількох бригадних бойових груп і дивізійних засобів.

За словами чиновника, навчання також будуть носити раптовий характер. На них будуть відпрацьовуватися можливості використання попередньо розміщених запасів майна армії в Європі, які до 2020 року будуть повністю модернізовані і укомплектовані.

Згідно з проектом бюджету на 2019 рік, фінансування Європейської ініціативи стримування і деякі інші бюджетні витрати будуть включати техніку і збройові системи, які завершать формування другої серії завчасно створюваних складських запасів Армії США в Європі, повідомив заступник директора бюджетного управління Армії Девіс Уелч.

Ця техніка включає 40 танків Abrams вартістю $455 млн, 66 багатоцільових бронемашин ($230 млн), 61 бойову машину Bradley ($205 млн), а також ракети для високомобільних ракетно-артилерійських систем HMARS ($171 млн), повідомив Уелч на бюджетному брифінгу в Пентагоні.

Згідно з бюджетним документом Пентагону, $200 млн підуть на консультування, навчання та оснащення українських військових, щоб країна могла «проводити операції в рамках внутрішньої оборони для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності при одночасній підтримці необхідних інституційних перетворень».