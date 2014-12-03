У Єгипті суд засудив до страти 188 ісламістів

Вони визнані винними в нападі на поліцейський відділок і розправі над поліцейськими в селі Кердаса неподалік від Каїра 14 серпня 2013 року, передає Бі-бі-сі.

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В ході нападу були вбиті щонайменше 11 співробітників правоохоронних органів. В той же день єгипетська армія приступила до розгону таборів демонстрантів, що вийшли на вулиці підтримати поваленого президента-ісламіста Мохаммеда Мурсі.

В результаті запеклих зіткнень загинули сотні учасників протестів. Це викликало шквал критики на адресу нинішньої владиЄгипту з боку правозахисників.

В останні місяці в ході судів над прихильниками "Братів-мусульман" були винесені сотні смертних вироків, проте жоден з них досі не був приведений у виконання.

Понад 140 з 188 засуджених перебувають під вартою. Вердикти іншим були винесені заочно.