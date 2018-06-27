У Полтавській області із зали суду втік особливо небезпечний злочинець, ймовірно, озброєний (фото)

За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на авто.

На Полтавщині поліція розшукує особливо небезпечного ймовірно озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду.

Розшукуваний – 40-річний Суржан Віталій Олександрович, засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України, передає прес-служба місцевої поліції.

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За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на автомобілі марки «Ауді А6» сріблястого кольору (кузов універсал) на номерах прибалтійської республіки. При собі може мати зброю.

У Полтавському регіоні вже введено в дію оперативний план. На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції області.

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьк Херсонської області втекли двоє зловмисників, пошкодивши у прогулянковому дворі металеві ґрати на даху.