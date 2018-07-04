Українські волонтери поїхали до Таїланду допомогти звільнити дітей з печери (відео)

У Таїланді українські волонтери навчать тамтешніх рятувальників пірнати у складних печерах.

Серед рятувальників, які намагаються дістати дітей з печери в Таїланді є й українці. Двоє волонтерів прибули туди, щоб допомогти тамтешнім військовим.

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Спроби вивести дітей, які 11 днів перебувають в печері на відрізаному водою острові, не припиняються, йдеться у сюжеті ТСН.

Відео дітей рятувальники записують по кілька разів на день, щоб заспокоїти їхніх батьків. Вони хочуть якнайшвидше обійняти своїх дітей.

Але коли їх звільнять невідомо. Проводити рятувальну операцію тут дуже складно через сильну течію, погану видимість і вузькі проходи між камерами печери.

Нещодавно до дітей дісталися два медики - привездли їм воду і їжу.

У Таїланді українські волонтери Всеволод і Максим навчать тамтешніх рятувальників пірнати у складних печерах. Також вони прокладали мотузки для інших рятувальників.

Всеволод Коробов каже, що якщо не посиляться дощі і будуть встигати відкачувати воду, то туди відправлять декілька дайверів, які виведуть дітей з печери, але якщо цього не вдасться зробити, то діти там можуть залишитися на 4-5 місяців.

Але рятувальники намагаються знайти і інші способи врятувати дітей.