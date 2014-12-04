У Росії пропонують ввести збір за користування Інтернетом

Про це розповів гендиректор Російського союзу правовласників (РСП; ініціатор запровадження збору) Сергій Федотов, повідомляє ТАСС.

"Пропонується така тарифна модель: якщо ви маєте підключення до інтернету, то до вашого рахунку, чи то за мобільний телефон чи стаціонарний проводовий інтернет, щомісяця додається 25 руб. тобто 300 руб. на рік", - сказав Федотов.

За його словами, плата повинна стягуватися з одного підключення до інтернету. "Якщо у вас вдома інтернет по Wi-Fi, а ще у вас на телефоні 3G, то ви і за інтернет, і за глобальну ліцензію платите два рази", - сказав Федотов.

Читайте такожВлада Росії збираються фільтрувати весь інтернет

Глава РСП прогнозує, що сумарний річний збір з абонентів інтернету складе близько $860 млн щорічно.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині у жовтні правляча партія Угорський громадянський союз запропонувала ввести податок на інтернет-трафік.

Згідно з висунутою пропозицією всі інтернет-провайдери країни повинні були платити по 150 форинтів ($0,62) за кожен гігабайт трафіку.

Ініціатива викликала масові акції протесту.