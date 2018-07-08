У Таїланді почалася рятувальна операція з евакуації дітей, що застрягли в печері

13 іноземних дайверів та 5 бійців елітного підрозділу ВМС Таїланду здійснять спробу забрати дітей з печери.

У Таїланді сьогодні почали небезпечну операцію з порятунку 12 школярів та їх тренера з футболу, які близько двох тижнів тому потрапили у пастку в підтопленій печері під час туристської прогулянки.

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Як повідомляє Reuters, 13 іноземних дайверів і 5 бійців елітного підрозділу ВМС Таїланду здійснять спробу забрати дітей з печери. Декому з дітей всього 11 років.

Щоб врятуватися, школярам доведеться зануритися у темні та вузькі проходи, що можуть кинути виклик кращим печерним дайверам світу.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Таїланді рятувальникам вдалося виявити в печері живими 12 зниклих учасників дитячої футбольної команди і одного дорослого.

Дванадцять підлітків, старшому з яких 16, і їх 25-річний тренер загубилися в суботу, 23 червня. Хлопці пішли на прогулянку серед скель в місті Чіанг Рай. Подорож дітей перервав злива, передбачається, що саме негода і вода, що залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло. Підлітків розшукували уздовж всієї 8-кілометровій пастки.