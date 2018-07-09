Жахлива залізнична аварія у Туреччині: кількість жертв зросла до 24 людей (фото)

П'ять із шести вагонів потягу, що прямував до Стамбула, зійшли з рейок, загинули 24 людини.

24 людини загинули в результаті аварії пасажирського потяга у північно-західній турецькій провінції Текірдаг. Ще 73 людини перебувають у лікарні.

Як передає Європейська правда, про заявив віце-прем'єр Туреччини Реджеп Акдаг. "24 наших громадян втратили життя в аварії", - сказав Акдаг, додавши, що пошукові та рятувальні роботи в регіоні завершено о 6 ранку за місцевим часом.

Аварія сталася в неділю, коли п'ять з шести вагонів зійшли з рейок біля села Сарилар. На той момент у потягу перебували 362 пасажира та шість членів бригади. Потяг прямував з провінції Едірне до Стамбула.

Читайте такожПомста природи за Крим: у Росії обвалився міст Інтернаціональної дружби (відео)

Губернатор провінції Текірдаг сказав, що аварія була спричинена сильними дощами в регіоні, які спричинили зсув ґрунту.

На місце катастрофи прибули понад 100 карет швидкої допомоги та вертольоти.