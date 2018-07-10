Що не так у Британському королівстві

Частина кабінету міністрів Терези Мей подала у відставку через не бажання йти на поступки в питаннях BREXIT.

Причиною стала торгівля з ЄС в аграрному секторі та промисловості. Зокрема, спричинили непорозуміння питання тарифів та податків в цій торгівлі. Отже, попри те, що минулого тижня «м’який план BREXIT» був погоджений, ті що підтримували «жорстку версію» (а мова йшла про те, щоб повністю порвати стосунки з ЄС), написали заяви на звільнення.

Якщо вживати термінологію українських реалій то Девід Дейвіс та Борис Джонсон – це націоналісти. Вони виступали за «жорсткий сценарій». Тому їхня відставка була лише питанням часу. Цілком ймовірно, що Тереза Мей могла і сама вказати їм на двері, однак Джонсон та Дейвіс випередили її, щоб здобути симпатії свого електорату.

Якщо вживати термінологію українських реалій то Девід Дейвіс та Борис Джонсон – це націоналісти. Вони виступали за «жорсткий сценарій»

Правдоподібно, що Мей пішла на «м’який сценарій» тому, що порахувала і оцінила втрати, які країна може понести від повного розірвання стосунків з ЄС. Так, експерти порахували, що сума втрат, які Британія понесе від ізоляції з ЄС може сягти до 300 млрд євро до 2030 року. Тому Тереза Мей обрала менше зло.

Цікаво, що демарші Джонсона та Дейвіса відбуваються саме перед візитом президента США Дональда Трампа до Лондона, запланованого на 13 липня. Адже Трамп - один з перших світових лідерів привітав британців з перемогою BREXIT і обіцяв, що Великобританія від цього тільки виграє.

Загалом, Трамп останнім часом почав інтенсивніше вести комунікацію з окремими країнами ЄС. Зокрема, він хвалив євроскептиків новообраного уряду Італії та пропонував особливі умови співпраці в торгівельній сфері, якщо Італія вийде з ЄС. ЗМІ писали, що щось схоже Трамп пропонував і президенту Франції Макрону, однак останній відмовився…

Стратегія Дональда Трампа зрозуміла – посіяти серед країн ЄС невпевненість і, тим самим, використовувати їх для дестабілізації Союзу. Наприклад, італійці були б не проти «особливих стосунків» в торгівлі з США, однак залежність від фінустанов ЄС через великий зовнішній борг не дає Італії маневрів.

Стратегія Дональда Трампа зрозуміла – посіяти серед країн ЄС невпевненість і, тим самим, використовувати їх для дестабілізації Союзу

Цілком можливо, що під час візиту в Лондон, Трамп або його люди будуть зустрічатись з Джонсоном та Дейвісом, як з опозиційними політиками. Соціологія показує, що Тереза Мей втрачає підтримку громадян, особливо після новин про узгодження «м’якого плану». Її підтримують 29% громадян і це - найнижчий рівень підтримки дій уряду Британії в процесі BREXIT з листопада 2016 року. 56% громадян не впевнені, що Тереза Мей зможе укласти вигідну для країни угоду.

І, до речі, в цій ситуації була скупою також реакція з Брюсселя – у твіттері відреагував лише Дональд Туск, який пошкодував, що з «відставкою міністрів сам BREXIT теж не пішов цим шляхом» і додав наступну фразу: «Але, хто знає?».

Все це виглядає намаганням передбачити майбутню політичну кризу в Великобританії, яка може призвести як до відставки Мей так і до посилення її позицій. Але ці два сценарії залежать від того, чи дійде до реалізації «м’який план». До речі, у разі відставки Мей, план може бути змінений й на «жорсткий», але вже з новим главою Уряду. І цілком ймовірно, що ним може стати Борис Джонсон.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro