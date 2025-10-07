У компанії є 2 тижні на виконання вимог суду.

Google зобов'язали відкрити Android для сторонніх платіжних систем і альтернативних магазинів додатків. Як повідомляє The Verge, Верховний Суд США дав Google час до 22 жовтня, щоб виконати припис, інакше компанія порушить закон.

Рішення суду вимагає, щоб Google припинила нав'язувати розробникам використання системи Google Play Billing, дозволила їм розповідати користувачам про інші способи оплати прямо в Play Store, давати посилання на завантаження застосунків поза магазином, встановлювати власні ціни та відмовитися від ексклюзивних угод із виробниками пристроїв і операторами.

Також компанія має співпрацювати з Epic Games під час створення системи, яка дасть змогу стороннім магазинам працювати в рамках Google Play.

Глава Epic Games Тім Суїні заявив, що з 22 жовтня розробники зможуть легально спрямовувати користувачів Google Play до зовнішніх платіжних систем без комісій та обмежень. У Google же наголосили, що виконають юридичні зобов'язання, але попередили, що такі зміни можуть поставити під загрозу безпеку завантаження застосунків.

Компанія планує подати апеляцію до Верховного суду до 27 жовтня, вже після встановленого терміну. Суддя, який ухвалив початкове рішення, зажадав, щоб Google і Epic відзвітували про виконання вимог 30 жовтня.

Раніше ми розповідали, що на Google подали в суд через те, що на пошукові запити відповідає ШІ. Позивачі поскаржилися, що AI Overviews знижує трафік і незаконно позбавляє журналістів доходів.

