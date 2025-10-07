За словами військового, ситуація на певних напрямках має тенденцію до загострення.

Російське військове командування передислоковувало на тимчасово окуповані частини півдня України декілька підрозділів з інших напрямків для підготовки до штурмів позицій ЗСУ та проникнення в український тил малими групами. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його даними, певна кількість окупантів перекинута на Запоріжжя та Херсонщину, де проходять бойове злагодження.

"Наразі дійсно перекинули декілька підрозділів, і зокрема це підрозділи їхніх повітряно-десантних військ. Це підрозділи, які доволі пошарпані, потріпані у боях, і їх перекидають на тимчасово окуповані території Запорізької й Херсонської областей, щоб вони пройшли етапи відновлення, бойового злагодження", - розповів речник.

Також, за його даними, загарбники переміщують особовий склад штурмових груп з віддалених позицій на передові.

"Противник готується до проведення штурмових дій малими групами піхоти й тактики просочування, інфільтрації", - розповів Волошин.

За його даними, зараз достатнього зосередження сил і засобів для масштабного прориву російських військ наразі не виявлено. Військовий стверджує:

"Проте говорити, чи буде тут противник здійснювати якісь прориви - наразі рано, тому що ми знаємо, що ситуація на полі бою змінюється доволі динамічно. Однак наразі таких сил і засобів Сили оборони України на півдні не виявили".

Південний напрямок, додав Волошин, це Запоріжжя, Херсонщина, Одещина тощо, й на зараз ситуація має тенденцію до загострення. Зокрема, за минулу добу противник збільшив удари дронами камікадзе, артилерією тощо по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Загалом на півдні за минулу добу було 13 бойових зіткнень, з яких 8 - на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається наступати поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське, у штурмах були застосовані мотоцикли. На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед біля Антонівських мостів.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, на півдні України, на Запорізькому напрямку, окупанти "відкрили" нову ділянку, де намагаються штурмувати позиції українських захисників в районі Степногірська, зі сходу. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що противник прагне взяти під контроль Кам’янське і Плавні, а також витіснити ЗСУ з позицій, які є в цих населених пунктах та продовжити рух у напрямку Степногірська.

