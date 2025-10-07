За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, купувати додатковий газ планується як за грантові, так і кредитні кошти під гарантії ЄС.

Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час зустрічі з журналістами.

Вона проінформувала, що це питання обговорювалося під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" 7 жовтня.

Відео дня

"Ми плануємо, якщо нам вдасться, збільшити можливості імпорту газу до 30%",- зауважила міністерка.

Гринчук додала, що тривають перемовини про фінансування імпорту "блакитного палива" як за рахунок кредитних, так і грантових коштів.

Чиновниця не назвала обсяг додаткового газу, необхідного для проходження опалювального сезону, зазначивши, що це залежить від інтенсивності російських атак.

Запаси газу в Україні та атаки Росії

За інформацією аналітичної компанії ExPro, Україна вже накопичила у сховищах більші запаси "блакитного палива", ніж торік. Станом на 14 вересня запаси газу складали 12,055 мільярда кубометрів, що на 5 мільйонів кубометрів більше, ніж на аналогічну дату 2024 року.

Проте, одночасно з цим, зросла й інтенсивність російських атак по українській газовій інфраструктурі.

Удари Росії по газовій інфраструктурі України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати енергетичну і, зокрема, газову інфраструктуру України. Зокрема, у ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали другого за тиждень масованого удару по газових об'єктах, які забезпечують українців "блакитним паливом" у опалювальний період.

За два дні до цього ворог вдарив по газовидобувних об'єктах Харківської та Полтавської областей, застосувавши десятки ракет та дронів, не всі з яких, на щастя, долетіли до цілей.

Вже ексміністр енергетики Герман Галущенко у червні 2025 року зазначав, що у сховища буде закачано 4,6 мільярди кубометрів імпортного газу.

13 вересня стало відомо, що ЄБРР надасть українському "Нафтогазу" 500 мільйонів євро на закупівлю "блакитного палива" під гарантію Євросоюзу.

Як раніше повідомляв енергетичний експерт Геннадій Рябцев, для успішного проходження осінньо-зимового періоду Україна має накопичити щонайменше 13,5 мільярда кубометрів газу у сховищах.

Вас також можуть зацікавити новини: