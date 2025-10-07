Арестович порівняв українців і росіян із дітьми, яких нібито "обділили любов'ю".

Росія оголосила колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в міжнародний розшук у "кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ". Про це повідомляють росЗМІ.

На цю новину Арестович відреагував на своїй сторінці у Facebook. Він порівняв українців і росіян із дітьми, яких нібито "обділили любов'ю".

"Росіяни, так само як і українці, - діти, яких обікрали любов'ю. Замість любові прийшли страхи і заповнили собою все. Дітям страшно, холодно, темно, і вони хочуть спалити село, що їх недолюбило, щоб погрітися в теплі його вугілля", - написав Арестович.

Колишній позаштатний радник голови ОП також натякнув, що продовжить критикувати росіян і українців.

"Буду поливати любов'ю, як зі шланга, і тих, і інших", - додав він.

Арестович розкрив причину конфлікту із Залужним

Раніше колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому в нього виник конфлікт із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. В інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак Арестович заявив, що їхня дружба з ексголовнокомандувачем ЗСУ опинилася "на паузі" після серії публічних недружніх вчинків із боку Залужного.

За словами Арестовича, Залужний підтримує політику мілітаризації та постійну бойову готовність, порівнюючи Україну з "новим Ізраїлем", тоді як він нібито має "миротворчу позицію".

