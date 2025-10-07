США розуміють, що надання ракет Україні буде кроком до ескалації у їхніх відносинах з РФ, каже Чернєв.

Надання Україні ракет Tomahawk США сприймають як певний крок до ескалації у відносинах з Російською Федерацією. Про це в коментарі УНІАН сказав народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп сказав про те, що він близький до ухвалення рішення щодо надання Україні Tomahawk.

"Але ми маємо розуміти, що це і Сполученими Штатами сприймається як певний крок до ескалації у відносинах з Російською Федерацією. І вони будуть робити це поступово. Тобто спочатку рішення, потім - надання, можливо, декількох ракет. Але з обмеженим використанням", - сказав він.

Чернєв пояснив, що це буде, наприклад, "по тих цілях, по яких вони дозволять їх використовувати, а не по тих, які ми вважаємо за пріоритетні в глибині Російської Федерації". Пізніше, додав парламентар, можливо, буде розширення радіусу дії цих ракет та збільшення їх кількості.

"Тому що кожен цей крок - це фактично, знову ж таки, умова для Путіна про те, що або ти завершуєш війну, або буде даватися більше і більше дозволів на використання таких ракет", - зауважив він.

"Чіткий і конкретний сигнал Путіну"

Водночас Чернєв підкреслив, що це поки "напівприйняте" рішення Трампа. Утім, це "досить чіткий і конкретний сигнал Путіну, і досить вагомий аргумент в нашій війні щодо тиску на Путіна задля того, щоб завершити цю війну".

На запитання, коли все ж ми можемо розраховувати отримати ці ракети і в чому полягають побоювання США, депутат висловив думку, що коли це залежить виключно від адміністрації Трампа та від нього самого, то "якщо буде прийнято рішення, то вони можуть бути досить швидко надані".

"Але тут є ще питання в тому, якого базування ці ракети можуть бути надані. Фактично ми зможемо використовувати тільки наземного базування. Тому що літаків або підводних човнів, або кораблів для застосування таких ракет, які є більшою мірою якраз-таки або повітряного, або морського базування, у нас немає", - наголосив Чернєв.

За його словами, у США є невелика кількість відповідних наземних систем, які теоретично можуть бути надані нам. Стосовно побоювань парламентар зауважив, що це крилаті ракети дальнього радіусу дії, до 2,5 тисяч кілометрів, з досить великою боєголовкою.

"Тобто це вже не дрони з 50 кілограмами вибухівки, це вже серйозна ракета, яка може завдати серйозних збитків Російській Федерації. Я думаю, що по абсолютно різних цілях: від НПЗ до виробництва озброєння", - пояснив Чернєв.

Він додав, що Трамп побоюється тому, що це американська зброя:

"Одна справа, коли ми виробляємо свої ракети, запускаємо. Тобто тут відповідальності на інших країнах, на третіх країнах абсолютно немає. І Трамп розуміє, що це може призвести до загострення відносин з Російською Федерацією. Саме тому він і не поспішає робити такі кроки".

Трамп озвучив рішення щодо Tomahawk для України

Як повідомляв УНІАН, Трамп натякнув журналістам, що він "ніби як прийняв рішення" передати Україні ракети Tomahawk. Також президент США зазначив, що не хоче ескалації війни в Україні.

Близьке до українського уряду джерело Axios зауважило, що представники адміністрації Трампа занепокоєні з приводу того, чи зможуть Штати контролювати використання цих ракет Україною після їх придбання країнами НАТО.

