Відомо, що Едуар Філіпп був прем'єром під час першого терміну теперішнього президента Франції.

Один з найважливіших союзників президента Франції Еммануеля Макрона закликав главу держави піти у відставку та призначити нові президентські вибори, аби покласти кінець політичній кризі в країні. Про це пише Financial Times.

Колишній прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп наголосив, що потрібно перенести президентські вибори, які заплановані на 2027 рік.

"Франція повинна вийти впорядкованим і гідним чином з політичної кризи, яка шкодить країні. Ще 18 місяців такого стану речей - це занадто довго", - заявив він в ефірі RTL.

У FT нагадали, що Філіпп був прем'єром під час першого терміну Макрона та вважається головним кандидатом на посаду президента від центристського блоку, однак в опитуваннях він значно відстає від ультраправої партії "Національне об'єднання".

За словами Едуара, існує "страшний ризик", що нові парламентські вибори не приведуть до більшості, через що політична криза в країні буде продовжуватися.

Також політик закликав Макрона призначити прем'єр-міністра, який здатний виконувати повсякденні справи, проте заздалегідь повідомити, що він проведе дострокові президентські вибори, як тільки буде узгоджено бюджет на наступний рік.

Водночас колишній прем'єр-міністр країни Габріель Атталь під час другого терміну Макрона теж віддалився від французького лідера.

"Я більше не розумію рішень президента", - зазначив він на каналі TF1.

Політична ситуація у Франції - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку наступного дня після представлення уряду. Президент Еммануель Макрон прийняв таке рішення політика.

Своєю чергою лідер опозиції, голова Національного об'єднання Джордан Барделла наголосив, що "без повернення до виборів і без розпуску Національних зборів не може бути відновленої стабільності".

Також Politico писало, що після того, як французький уряд звалився, це послабило Європу та Україну. Зокрема європейський дипломат наголосив, що Франція занадто велика, щоб впасти, тому ця нескінченна політична нестабільність ставить під загрозу всю єврозону.

"ЄС невигідно, якщо одна з найбільших держав-членів перебуває в стані хаосу, особливо в нинішній ситуації з безпекою", - додав один з європейських чиновників.

