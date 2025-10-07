Пєсков заявив, що може бути "серйозний виток ескалації".

Росія розцінила б постачання Сполученими Штатами Tomahawk Україні як серйозну ескалацію, однак у Кремлі сподіваються, що президент США Дональд хоче мирного врегулювання. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву наводять російські медіа.

Він наголосив, що "важливо дочекатися більш чітких заяв, якщо вони будуть", і нагадав, що Путін уже висловлював позицію з цього приводу.

"Що стосується позиція Москви, вона була доволі недвозначно викладена президентом Путіним на нещодавній зустрічі в рамках дискусійного клубу "Валдай". Там усе чітко було сказано: буде серйозний виток ескалації, який разом із тим не зможе змінити становище на фронті для київського режиму", - заявив Пєсков.

Також він сказав, що мова йде про ракети, "які також можуть бути у ядерному виконанні". Мовляв, це ще одна причина для ймовірної ескалації.

Заява Трампа про Tomahawk для України

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що він "ніби як прийняв рішення про постачання ракет Tomahawk Україні". Він додав, що хоче ще з'ясувати, що українці з цими ракетами зроблять - "куди вони їх відправлять".

Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак оцінив, чи справді Трамп близький до передачі Україні ракет. На його думку, очільник Білого дому не поспішає з наданням дозволу на продаж крилатих ракет, а лише тягне час, і тому "про постачання Україні ракет Tomahawk мова не йде".

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що Трамп може передумати щодо Tomahawk для України, мовляв, усе залежить від результатів його спідкування з Путіним. Він упевнений, що розмова між президентами має бути, і "там буде з'ясовано, на що Путін готовий піти, щоб Україна не била Tomahawk по болючих місцях".

