США продадуть Великобританії і Данії ракет на $740 мільйонів

Зокрема, Великобританії продадуть 200 ракет AIM-120D класу "повітря-повітря" середнього радіусу дії.

Держдепартамент США схвалив продаж Великобританії і Данії авіаційних ракет на суму $740 млн.

Читайте такожПентагон назвав головні проблеми з обороною, у разі вторгнення Росії в Європу

Про це повідомляє Агентство зі співпраці в сфері оборони і безпеки (DSCA), що входить в структуру Пентагону, передає kommersant.ru. Виконавцем контрактів обрана Raytheon Missile Systems Company.

Як уточнює DSCA, Великобританії продадуть 200 ракет AIM-120D класу "повітря-повітря" середнього радіусу дії. Операція обійдеться в $650 млн, в цю суму включені витрати на купівлю, обслуговування, підготовку персоналу.

Данія купить у США 28 ракет того ж класу за $90 млн. За даними DSCA, боєприпаси призначені для винищувачів F-16 і F-35 датських ВВС.