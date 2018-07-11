США продадуть Великобританії і Данії ракет на $740 мільйонів
12:52, 11 липня 2018Світ
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Зокрема, Великобританії продадуть 200 ракет AIM-120D класу "повітря-повітря" середнього радіусу дії.
Держдеп США \ REUTERS
Держдепартамент США схвалив продаж Великобританії і Данії авіаційних ракет на суму $740 млн.
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Про це повідомляє Агентство зі співпраці в сфері оборони і безпеки (DSCA), що входить в структуру Пентагону, передає kommersant.ru. Виконавцем контрактів обрана Raytheon Missile Systems Company.
Як уточнює DSCA, Великобританії продадуть 200 ракет AIM-120D класу "повітря-повітря" середнього радіусу дії. Операція обійдеться в $650 млн, в цю суму включені витрати на купівлю, обслуговування, підготовку персоналу.
Данія купить у США 28 ракет того ж класу за $90 млн. За даними DSCA, боєприпаси призначені для винищувачів F-16 і F-35 датських ВВС.
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