Президент Литви: "Газпром" став абсолютно не потрібен

Рішення Росії відмовитися від будівництва "Південного потоку" стало доказом того, що позиція Європи щодо України виправдала себе, незважаючи на невдоволення низки країн Євросоюзу.

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю BBC, передає Європейська правда.

"Через кілька років газовий ринок докорінно зміниться, оскільки в Європі почнуть використовувати сланцевий газ. У Литві відкрито термінал зрідженого природного газу, який може задовольнити 90% потреби всіх трьох країн Балтії, тому нам "Газпром" став абсолютно не потрібен. "Газпром" все рідше зможуть використовувати як засіб політичного тиску у Європі, і я цьому дуже рада", - сказала Грібаускайте.

За її словами, ЄС вдалося зупинити президента РФ і не дозволити йому використовувати газ як засіб політичного тиску.

"Це прекрасний приклад єдності. Але якщо Путіна не зупинити, він почне надавати не тільки економічний тиск на Європу", - сказала президент.

За її словами, контрсанкції, введені Росією, в першу чергу, це удар по своїм же громадянам.

"Мені доводилося чути, в деяких частинах країни вже почали говорити про введення талонів на продовольство. Йде повернення до часів СРСР?" - зазначила Грібаускайте.

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У той же час, за її словами, діалог з Росією неможливий, поки вона проводить агресивну політику і в черговий раз підкреслила, що РФ має всі ознаки терористичного держави. За її словами, останній раз вона спілкувалася з Путіним ще в 2010-му році.

"Про який діалог може йти мова, якщо агресор не тільки нападає і допомагає терористам, але і сам веде себе як терорист?" - запитала президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Литви пообіцяла почати постачання озброєнь в Україну вже найближчим часом.