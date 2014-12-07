Уряд США просить не публікувати звіт про тортури ЦРУ, побоюючись нової хвилі насильства на Близькому Сході

Про це повідомила у суботу, 6 грудня, речниця Ради нацбезпеки при Білому домі Бернадетт Міген, передає Deutsche Welle .

Мовляв, держсекретар США Джон Керрі попросив главу комітету Сенату США з питань розвідки Дайану Фейнштейн у телефонній розмові поки не робити цього.

Як пояснила речниця Держдепартаменту Джен Псакі, Керрі попередив, що звіт може збурити чергову хвилю насильства на Близькому Сході та створити небезпеку для американських заручників.

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Комітет Сенату США з питань розвідки вивчав методи допитів ЦРУ під час "війни проти тероризму", яку розпочав екс-президент США Джордж Буш у 2001 році. Ці методи жорстко розкритикували та назвали тортурами. Зокрема, йдеться про катування зануренням людини, які допитують, у воду, імітуючи утоплення. Комітет Сенату з питань розвідки після тривалих дискусій у квітні 2014 року проголосував за публікацію 500 сторінок з документа, який налічує 6300 сторінок.

У суботу, 6 грудня, в Ємені терористи вбилиамериканського фотожурналіста Люка Сомерса - під час операції спецзагонів США та Ємену з метою визволити його з полону.