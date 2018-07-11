Washington Post: Трамп перед самітом НАТО назвав Європу «вбивцею», а Путіна – «хорошим»

На його думку, зустріч з Путіним буде найлегшим етапом європейської поїздки.

Від’їжджаючи в Європу, щоб провести зустрічі з союзниками по НАТО, лідерами Великої Британії і російським автократом Володимиром Путіним, президент Дональд Трамп заявив: «Чесно кажучи, розмова з Путіним буде найлегшою серед них усіх. Хто б міг подумати».

Про це пише Washington Post, додаючи, що американський президент зробив жорстку заяву про Європу.

«Вони вбивають нас в торгівлі, вбивають нас у інших сферах. Зрештою, вони вбивають нас за допомогою НАТО. Вони нас вбивають», - повторював Трамп, додавши, що Америка стала «шмоком (лайка мовою їдиш – ред.), який за все це платить».

Але при цьому, він дуже хвалив Путіна: «Все може навіть закінчитися хорошими відносинами. Але всі кажуть: «Чи буде президент Трамп готовий? Знаєте, Путін з КДБ і так далі, і тому подібне». Знате що? Путін хороший. Він хороший».

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Отож, перед серією європейських зустрічей президент США заявив, що Путін «хороший», а європейці «убивають» Америку. Видання перелічує елементи відносин з Європою, які, за логікою Трампа, «убивають» його країну. Серед таких речей видання називає вільний ринок і торгівлю, демократію, свободу слова і преси, опозиційні партії, незалежні суди, верховенство закону і права людини.

А називаючи Путіна «хорошим», американських лідер тим самим схвалив вбивства, викрадення, тортури, довільні арешти і затримання, відсутність незалежного судочинства, ув’язнення за політичні погляди, грубе порушення приватності і скорочення свободи висловлювання. Крім того, Москва застосовує насильство проти журналістів і блогерів, блокує і цензурує сайти в інтернеті, грубо обмежує свободу зібрань, пересування і права на участь у політичному процесі країни, не кажучи вже про те, що вона підтримує отруйну корупцію на всіх рівнях влади.

Видання нагадує, як кілька тижнів тому президент США розкритикував своїх союзників з G7 і назвав лідера Канади слабким і нечесним, а потім полетів у Сінгапур, де вихваляв диктатора КНДР Кім Чен Ина, називаючи його благородним. Північна Корея знову називає американський уряд «гангстерським», але Трамп продовжує вірити у свого нового друга з Пхеньяна.

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З таким тлом американський президент вирушить в Хельсінкі на зустріч з Путіним, якого він вже «винагородив» закликом повернути Росію в G7, з якого її вигнали за агресію проти України.

«Європейські «вбивці» тепер будуть стурбовано спостерігати за тим, що Трамп подарує йому цього разу. Визнає російську анексію в Україні? Виведе війська США з Європи? Може й правда, що в Європі американському президенту буде найлегше тусуватися з Путіним. Але такі хороші люди завжди вимагають цінні подарунки», - йдеться в статті.