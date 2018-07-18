Пасажир літака зняв на відео його падіння, яке забрало життя двох людей (відео)

19:49, 18 липня 2018
Світ
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Авіакатастрофа сталася 10 липня недалеко від міста Преторія в Південно-Африканській Республіці / Кадр з відео

Як передає LIGA.net, Convair 340 - раритетний вантажно-пасажирський турбогвинтовий літак, зроблений в 1954 році. Літаки цієї марки були зняті з виробництва понад 50 років тому.

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Літак, що розбився, був у минулому році придбаний голландською компанією Aviodrome і використовувався для спецрейсів авіаційних ентузіастів.

Авіакатастрофа сталася 10 липня недалеко від міста Преторія в Південно-Африканській Республіці. В результаті аварії загинули дві людини, 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, раніше очевидці зняли на відео момент вибуху літака Boeing 737 на Кубі.

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Теги: #авіакатастрофа