Ізраїль евакуював із Сирії членів гуманітарної організації "Білі каски" та їхні сім'ї

Мова йде майже про 800 врятованих співробітників організації.

Ізраїльські військові провели операцію з евакуації кількох сотень працівників сирійської гуманітарної організації Syria Civil Defense - "Сирійська цивільна оборона" - більш відомої як "Білі каски" з південно-західних регіонів Сирії.

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Про це повідомила прес-служба ізраїльської армії, передає DW.

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами у Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягнути до відповідальності РФ як союзника президента Сирії Башара Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться.

За даними ізраїльських військових, була серйозна загроза життю і здоров'ю працівникам сирійської організації, тому їх переправили спочатку до Ізраїлю, а потім в одну з сусідніх країн. Наказ про проведення евакуації віддав уряд Ізраїлю. Про порятунок членів "Білих касок" просили США і низка європейських країн, зазначається в повідомленні ізраїльської армії.

Мова йде майже про 800 врятованих працівників організації "Білі каски".

Уряд Йорданії дав дозвіл на перевезення евакуйованих членів "Білих касок" і їхніх сімей по території країни. Очікується, що протягом трьох місяців їх повинні прийняти Німеччина, Великобританія і Канада.

Евакуацію працівників "Білих касок" провели після того, як урядові сили Асада за підтримки Ірану і Росії захопили контроль над Південною Сирією.

Як відомо, саме "Білі каски" повідомляли про застосування військами Башара Асада хімічної зброї під час війни в Сирії. Організація "Білі каски" працювала тільки в тих районах, які були під контролем помірної сирійської опозиції.