Один із засновників агентства Bloomberg йде з посади головного редактора

Його місце займе Джон Міклтуейт, який з 1987 року був головним редактором британського журналу The Economist. До своїх обов'язків Міклтуейт приступить на початку 2015 року, повідомляє Еспресо.TV.

Вінклер, який займав пост головного редактора Bloomberg з 1990 року, залишиться в агентстві на посаді заслуженого головного редактора і працюватиме спільно із засновником Bloomberg Майклом Блумбергом.

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Агентство Bloomberg було засновано Майклом Блумбергом і Меттью Вінклером в 1990 році. З того часу Вінклер був незмінним головним редактором. Сьогодні агентство налічує 2,4 тис. співробітників, які працюють більш ніж в 150 підрозділах по всьому світу.