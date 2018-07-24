Суд США дозволив надати 5 свідкам імунітет у справі Манафорта

У той же час адвокати Манафорта просять суд відстрочити на кілька місяців судовий розгляд за звинуваченням колишнього радника Трампа в банківських і податкових злочинах.

У США федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п’ятьом свідкам у справі екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, згодом планується оприлюднити їхні імена. Читайте такожУ США висунули звинувачення 12 росіянам у справі про втручання у вибори Про це повідомляє Reuters. Відповідне рішення виніс суддя Томас Елліс. Водночас адвокати Манафорта просять суд відстрочити на декілька місяців судовий розгляд справи щодо звинувачень колишнього радника Трампа у банківських та податкових злочинах. Суддя ухвалив рішення відтермінувати розгляд цієї кримінальної справи проти Манафорта до 31 липня. Крім того, він зобов’язав представників команди спецпрокурора Роберта Мюллера, які виступають проти Манафорта, надати його адвокатам свій список із 30 свідків.

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