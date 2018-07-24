Посол США в ООН: Росія ніколи не стане другом для США

При цьому Хейлі наголосила на необхідності ведення діалогу з Росією.

Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що США не Довіряє Росії і Путіну особисто, і країни ніколи не зможуть стати друзями.

Про це Хейлі заявила в інтервью CBN.

"Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Путіну, і ніколи не будемо. Вони ніколи не стануть нашими друзями. Це просто констатація факту", - сказала посол.

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При цьому Хейлі наголосила на необхідності ведення діалогу з Росією.

"Я думаю ось що: неважливо, чи сідає президент за стіл переговорів з [північнокорейським диктатором] Кімом, чи з Путіним - це те, що має відбуватися. Ви не можете достукатися до іншої сторони, якщо у вас немає цих розмов", - сказала Хейлі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня президенти США і РФ Дональд Трамп та Володимир Путін провели переговори у Гельсінкі (Фінляндія).

Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Він заявив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів і республіканців.

23 липня президент США заявив, що на зустрічі з президентом Росії не йшов на жодні поступки.