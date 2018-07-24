ЗМІ розповіли про загибель льотчика збитого Ізраїлем сирійського літака

Армія оборони Ізраїлю випустила дві ракети Patriot літака сімейства «Сухий», який належав сирійським ВПС, вдень 24 липня.

Пілот літака сирійських ВВС, збитого Ізраїлем раніше сьогодні, загинув. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до сирійському уряду.

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Про загибель пілота також повідомляє новинний портал Al Masdar з посиланням на сирійський військовий джерело. Портал також призводить ім'я загиблого пілота: за словами співрозмовника видання новин, загиблим льотчиком був полковник сирійських ВПС Омран Мураї, пише РБК.

Офіційно про долю пілота Дамаск поки не повідомляв.

Армія оборони Ізраїлю випустила дві ракети Patriot літака сімейства «Сухий», який належав сирійських ВВС, вдень 24 липня.

За даними Тель-Авіва, літак перетнув кордон повітряного простору Ізраїлю і пролетів у ньому близько 1 милі (1,6 км) в районі спірних Голанських висот. Точну модель літака військові не назвали, він впав на території Сирії у південній частині Голанських висот.