Названа людина року за версією видання Time

"Раніше вірус Ебола вів себе як міфічний монстр, який кожні кілька років вимагав жертвоприношень від африканських жителів, а потім знову ховався у свою конуру. У 2014 році все змінилося. Почалася справжня епідемія, яка охопила цілі міста, а мільйони людей зробила бідняками", - пише Time.

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Як зазначає "Новое время" з посиланням на видання, серед головних кандидатів на звання людина року були протестувальники в Фергюсоні, президент Іракського Курдистану Масуд Барзані, керівник китайської корпорації Alibaba Джек Ма, а також президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, за день до оголошення результатів редакцією була озвучена людина року думку читачів журналу. З 5 млн осіб у 225 країнах світу, що взяли участь в онлайн-голосуванні, 16% обрали людиною року прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.