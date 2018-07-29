У швейцарських Альпах розбився легкомоторний літак: загинуло четверо людей

В даний час фахівці з'ясовують обставини аварії.

У швейцарських Альпах легкомоторний літак врізався у вершину льодовика, в результаті четверо осіб загинули.

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Як повідомляє The Local, посилаючись на дані поліції, катастрофа сталася 27 липня.

Літак спустився на рівень 3,3 тис. метрів над рівнем моря. Влада отримала попередження і відправила туди команду рятувальників, однак ті лише констатували, що пілот і троє пасажирів загинули.

На даний час фахівці з'ясовують обставини аварії. Загиблих офіційно ще не ідентифікували.