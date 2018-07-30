З висоти пташиного польоту: визначено найкращі фото 2018 року, зроблені з дронів (фотогалерея)
16:29, 30 липня 2018Світ
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Головний приз дістався Флоріанові Леду за знімок «Над білим ведмедем».
Щорічний конкурс Drone Awards назвав кращі знімки 2018 року.
У цьому році конкурс організований фестивалем Art Photo Travel в Сьєні (Італія), повідомляє "Новое время".
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Для участі в конкурсі Best Drone Photography Awards 2018 з усього світу було надіслано 4 400 робіт. Журі премії визначило найкращі фото 2018 року, а також назвало переможців у категоріях: абстракція, природа, люди, спорт, місто і дика природа.
Головний приз дістався Флоріанові Леду за знімок «Над білим ведмедем».
Офіційна церемонія нагородження відбудеться 27 жовтня.
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