Суд у США заборонив публікацію креслень для друку зброї на 3D-принтері
Окружний суддя штату Вашингтон Роберт Ласник виніс у вівторок, 31 липня, в Сіетлі постанову тимчасово заборонити публікацію інструкцій для збирання зброї за допомогою 3D-принтерів.
Про це повідомляє DW. Компанія Defense Distributed, що стоїть за ініціативою і базується в Остіні (штат Техас), заручилася згодою федерального уряду США на оприлюднення креслень в інтернеті 1 серпня. Пізніше президент США Дональд Трамп, поспілкувавшись з Національної стрілецької асоціації США, визнав рішення адміністрації передчасним.
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За словами Ласника, схвалення ініціативи могло призвести до потенційно "непоправного збитку".
3D-друк може здійснюватися різними способами і з використанням різних матеріалів. Однак в основі кожного з них лежить принцип пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою об'ємною моделлю.
Раніше повідомлялося, що в Нідерландах будують житловий комплекс, надрукований на 3D-принтері.