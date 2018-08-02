У США на парковці з невідомих причин стався обвал, десятки машин перетворилися на брухт (відео)
02:12, 02 серпня 2018Світ
75 0
На парковці у Далласі утворилося провалля.
На щастя, ніхто не постраждав / Кадр з відео ТСН
Десятки машин опинилися під тоннами бетону в американському Даласі. Там утворилося провалля на парковці.
Обвал парковки в американському Далласі: десятки машин опинилися під тонами бетону
Як повідомляє ТСН, інцидент зафіксували камери зовнішнього стеження: спершу обвалилася одна з секцій двоповерхової парковки, а за кілька годин по тому завалилася вже інша. Минулося без жертв, але щонайменше 21 машина перетворилася на брухт. Саме стільки розтрощених машин нарахували рятувальники після першого обвалу, а вони підозрюють, що стільки ж може бути й під другою секцією. Що стало причиною такої трощі – наразі невідомо.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Празі обвалився будинок: троє українців опинилися під завалами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter