У Мінську активіст провів 10-хвилинний пікет проти політики Путіна

12 грудня в Мінську біля виходу зі станції метро Купалівська, активіст громадської організації «Альтернатива» (зареєстрована в Латвії) Олексій Шубаро провів одиночний пікет проти політики Путіна, повідомляє прес-служба організації.

У руках активіст тримав плакат: «Людзі! Треба тэрмінова спыніць Пуціна! НЕ 3 СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ!» ("Люди, потрібно терміново зупинити Путіна! Ні - третій світовій війні!"), також активіст був позначений біло-червоно-білим прапором.

Таким чином Олексій Шубаро вирішив висловитися проти політики Кремля, зокрема проти провокування військового конфлікту в Україні, а також вирішив виступити на захист миру і спокою.

Через 10 хвилин до Шубаро під'їхав мікроавтобус: співробітники ОМОНу затримали і відвезли активіста в невідомому напрямку.

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Пізніше стало відомо, що Шубаро доставили до приймача-розподільника по провулку Окрестіна. Там він перебуватиме до понеділка, коли над ним почнеться судовий розгляд в суді Центрального району міста Мінська. Прес-службі «Альтернативи» вдалося з'ясувати, що на Олексія Шубаро був складений адміністративний протокол, проте точно не відомо з якої частини КпАП РБ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 грудня в Москві кілька десятків осіб провели пікет проти агресії Росії в Україні, радикали намагалися зірвати акцію.