"Путін N*хui": у 10-у річницю нападу РФ грузини вийшли до російського представництва у Тбілісі (фото)

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі поранено.

7 серпня у Тбілісі відбулася акція, присвячена 10-й річниці вторгнення Росії в Грузію.

Як передає ТСН, біля російського представництва у посольстві Швейцарії (дипломатичні відносини між Москвою і Тбілісі розірвані) зібралися студенти, активісти, представники різних партій та пересічні мешканці.

Вони тримали плакати з написами "Росія, геть від Грузії", "Росія вбиває" та інші, а також фотографії з президентом РФ Володимиром Путіним з написом "N*хui".

Читайте такожУкраїна та Грузія повинні стати членами НАТО - голова МЗС Латвії

Як повідомляв УНІАН, проти ночі 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі поранено.

Україна закликала Росію вивести війська з окупованих грузинських територій.