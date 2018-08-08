Експерти з хімзброї повертаються в Британію за "новачком"

Група фахівців з Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) їде в Британію для збору додаткової інформації про нервово-паралітичну речовину, застосування якої в британському місті Солсбері призвело до смерті однієї людини і критичного стану ще трьох.

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Як відзначає Financial Times, експерти вже були в країні місяць тому після смерті Дон Стерджесс, яка, як вважає поліція, померла в результаті випадкового контакту з речовиною "новачок", що застосовувалася для замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в березні цього року, передає Бі-бі-сі.

Британія хоче отримати від ОЗХЗ незалежне підтвердження того, що речовина, що стала причиною отруєння Стерджесс і її партнера Чарлі Роулі, - та ж сама, що була застосована проти Скрипалів.

У заяві МЗС Британії з цього питання йдеться: "Під час свого візиту експерти ОЗХЗ зберуть додаткові зразки речовини, які будуть проаналізовані у відібраних організацією і користуються високою міжнародною репутацією лабораторіях".

Газета вважає, що підтримка з боку ОЗХЗ надзвичайно важлива для Британії, яка оцінює потенціал нового дипломатичного тиску на Кремль у зв'язку з нападом на Скрипалів, відповідальність за який, за твердженнями Лондона, несе Росія. Москва всіляко заперечує будь-яку причетність до отруєння.

FT стало відомо, що цього разу експерти ОЗХЗ зосередяться на зборі зразків в районі Солсбері і його передмістя Еймсбері, де Стерджесс і Роулі знаходилися безпосередньо перед отруєнням.

Поліція вважає, що смерть Стерджесс настала в результаті контакту з величезною дозою "новачка", що містився в парфумерному флаконі, викинутому після отруєння Скрипалів. Експерти повинні будуть встановити ідентичність "новачка" у флаконі з тією речовиною, яка була нанесена на ручку вхідних дверей будинку Скрипаля в Солсбері.