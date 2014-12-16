Жириновський запропонував заради економії скоротити число депутатів і сенаторів

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував скоротити кількість депутатів і сенаторів в Росії на третину. Такі дії, на його думку, необхідні через складну фінансову ситуацію в країні. Про це повідомляється на сайті партії ліберал-демократів, передає Lenta.ru.

Також глава ЛДПР вважає, що потрібно скоротити апарат. Це дозволить заощадити мінімум 30 відсотків на утримання органів влади.

На думку Жириновського, також необхідно знизити зарплати депутатам, що залишилися, на 30 відсотків. «Не допоможе - ще скоротити на 10-15 відсотків. Це пристойні гроші, тому що Держдума обходиться бюджету в 7 мільярдів рублів, Рада Федерації, по-моєму, у 8 мільярдів. 15 мільярдів на рік! А можна витрачати 5 всього, в крайньому випадку 6 мільярдів», - заявив Жириновський.

Читайте такожРосійська валюта продовжує падати у прірву: євро перевищив 100 рублів, долар - вище 80

Державна Дума складається з 450 депутатів. Загальне число членів Ради Федерації - 170 осіб.

Нагадаємо, Центральний банк Росії після рекордного обвалу рубля в годину ночі за московським часом різко підвищив ключову ставку c 10,5% до 17%.

Напередодні за один день понеділка 15 грудня російський рубль втратив понад 10% вартості й став найслабшою валютою у світі.

Курс рубля до бівалютного кошика в "чорний понеділок" випробував найсильніше падіння з часів дефолтного 1998 року.

Читайте такожУ Держдумі РФ вважають, що підвищення Центробанком ключової ставки - божевілля

Іноземні валюти зросли за день на рекордні за багато років шість рублів, перевищивши 64 рубля за долар і майже досягнувши 79 рублів за євро.