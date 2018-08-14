Politico: Трамп поняття не має про часові пояси і називає Непал «соском»

Американський президент часто дивує своїх помічників і соратників, коли вчиться контактувати зі світом за межами своєї країни.

Кілька разів за перший рік роботи нинішньої адміністрації у Вашингтоні президент США Дональд Трамп поривався зателефонувати прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе після обіду.

Але була проблема. Коли у Америці обідній час, у Токіо – середина ночі. Тому Абе, вочевидь, спав, пише Politico. Помічникам Трампа доводилося пояснювати президенту, в чому справа і чому він не може телефонувати в Японію. Однак, як сказав виданню один неназваний дипломат, це було не просто. І пояснювати такі елементарні речі доводилося «постійно».

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«Він не дуже розумів, що лідеру іншої країни може бути 80 чи 85 років і він вже спить о 22:30-23:00 за тамтешнім часом», - сказав неназваний колишній чиновник з Ради національної безпеки США.

«Коли він хотів зателефонувати комусь, він просто хотів це зробити. Він робив це імпульсивно і не думав про час чи про те, кому він телефонує», - додав він.

У випадку з Абе і іншими лідерами члени Ради національної безпеки США пояснювали Трампу, що «час переплутаний і там зараз перша година ночі». При цьому вони обіцяли занести дзвінок в президентський календар і провести його в більш прийнятний для дипломатії час. Колишній радник з національної безпеки Герберт Макмастер навіть пообіцяв Трампу «спробувати налаштувати час».

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Але бажання президента США телефонувати іншим лідерам, коли заманеться, - це лише одна з багатьох нетактовностей, до який він вдавався відколи зайняв Овальний кабінет. Видання пише, що він багато разів порушував етикет і неправильно називав речі. Якось перед зустріччю з прем’єр-міністром Індії у 2017 році, Трамп неправильно назвав Непал, вимовивши назву країни як «ніпл», що співзвучно з англійським словом, яке означає «сосок». А назву Бутану американський президент прочитав як «батн», що англійською означає «кнопка» або «ґудзик».

Такі помилки не повинні викликати подиву у випадку з лідером, у якого не було раніше досвіду у міжнародних відносинах і який зневажає формальності. Але колишні кар’єрні дипломати кажуть, що це може нашкодити іміджу Америки і її інтересам за кордоном.

«Дотримання протоколу – це вияв поваги до інших людей. Коли президент цього не робить, це ознака неповаги», - сказала виданню колишній чиновник Держдепартаменту Венді Шерман.