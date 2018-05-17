Помста природи за Крим: у Росії обвалився міст Інтернаціональної дружби (відео)

Цього тижня соцмережі сколихнув відеозапис, на якому видно обвалення моста, що має неофіційний титул найбільш небезпечного в Росії.

На межі Забайкалля і Бурятії льодохід змив один з найнебезпечніших мостів Росії - Інтернаціональної дружби (інша назва - Вітімський міст, - Ред.). На записі видно, як овалилася його опора.

Тепер жителі забайкальського селища Куанда остаточно залишилися без автомобільного сполучення із зовнішнім світом, передає Газета.ru.

У районі введено режим НС: тут інцидент вже називають катастрофою. Тепер єдиний зв'язок зі світом — це потяг, який курсує тричі на добу.

На записі, зробленому кілька днів тому очевидцями, видно, як всього за дві хвилини одна з опор з тріском руйнується. Водночас колона падає, за кадром чоловік каже: "немає мосту Вітімського, все". Завершується запис словами "ми залишилися на острові".

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"Це катастрофа для села Куанда, яке було пов'язане автомобільним сполученням з основною територією району. Через Вітімський міст у село возили паливо, продукти, у тому числі для школи-інтернату, зараз селище відрізане з обох сторін, залишилося лише залізничне сполучення", — виступив із заявою місцевим ЗМІ голова Федерації району Павло Романов.

У Головному управлінні МНС по Забайкальському краю розповіли, що допоможуть місцевим жителям налагодити зв'язок з Великою землею і компенсують відсутність автомобільного сполучення.

За даними видання, міст був визнаний аварійним ще у липні 2016 року, влада заборонила його експлуатацію, проте люди продовжували користуватися єдиним автомобільним сполученням.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.