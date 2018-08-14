Рятувальники заявили про щонайменше 20 жертв обвалу моста в Італії

15:09, 14 серпня 2018
Світ
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Уламки моста зачепили будівлі та склади, що розташовані поруч / фото twitter.com/farmaciaserrage

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Як повідомляє місцеве видання Genova IL Secolo XIX, рятувальники говорять про щонайменше 20 жертв. Але, за іншими свідченнями, тіл загиблих в завалах може бути більше.

Перші 10 поранених були відправлені до міських лікарень.

Правоохоронці та рятувальники вирушили на місце катастрофи. Уламки моста зачепили будівлі та склади, що розташовані поруч.

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Теги: #Італія#міст#Генуя