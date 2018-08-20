New York Times: Путін вкрав усю увагу в нареченої на весіллі в Австрії

Зухвала поява російського президента на гулянці отримала неоднозначні оцінки в політичних колах.

Президент Росії Володимир Путін завжди демонстрував майстерність у грі перед камерами, як тоді, коли він напівголий позував верхи на коні, їздив на мотоциклі з байкерами чи танцював з татарами.

В неділю це його вміння знову було на показ. Цього разу російський автократ зробив коротку зупинку в Штирії, з’явившись на весіллі міністра закордонних справ Австрії. Після цього він вирушив на складні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це пише New York Times, додаючи, що Путін гуляв на весіллі лише годину і 20 хвилин. Однак, цього вистачило, щоб влаштувати шум в альпійській країні і за її межами. Далеко не всі коментарі були позитивними. Опозиційні політики і лідери України говорили, що присутність російського президента на весіллі шкодить австрійській зовнішній політиці, адже Відень якраз головує в Євросоюзі.

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«Як країна, яка головує зараз в ЄС, може виконати вимогу будувати мости і виступати чесним брокером, якщо її міністр закордонних справ і федеральний канцлер так очевидно займають одну сторону?» - наголосив парламентський лідер «Соціалістичної партії Австрії» Андреас Шайдер.

Ще до того, як Кремль підтвердив, що Путін поїде на весілля австрійського міністра закордонних справ Карін Кнайсль, воно вже набуло забарвлення політичної події. Адже окрім російського автократа серед запрошених гостей був також канцлер країни Себастьян Курц, лідер право-радикальної «Партії свободи» Ганс-Крістіан Штрахе і інші члени уряду. Міністерство Кнайсль оголосило, що вечірка була «приватною» справою і ніяк не вплине на зовнішньополітичний курс країни.

Кнайсль була висунута на посаду міністра закордонних справ після того, як «Партія свободи» вступила в правлячу коаліцію в грудні. Перед тим Штрахе і лідери його націоналістичної сили їздили в Москву, де вони підписали угоду про співпрацю з «Единой Россией» Путіна. Австрійські націоналісти неодноразово закликали скасувати санкції проти Росії, які Євросоюз запровадив у відповідь на російську агресію проти України і анексію Криму в 2014 році.

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«Я зазвичай не коментую вище суспільство, але якщо австрійський міністр закордонних справ змушена виправдовуватися і запевняти, що її курс у зовнішній політиці не зміниться через цей «приватний» візит, тоді речі набувають цікавої нової форми, яка змушує печальну посмішку з’явитися на моєму обличчі», - написав на Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Видання нагадує, що цього року Австрія відмовилася приєднатися до інших країн Заходу у реакції на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Великої Британії. Відень не видворив російських дипломатів, пославшись на свій нейтралітет.

В суботу на весіллі до Путіна була прикута найбільша увага, хоча він був лише одним зі 100 гостей на церемонії. Відповідно до місцевих традицій, наречена була одягнена у дирндль. Путін в подарунок привіз з собою цілий хор «козаків», які заспівали на весіллі. Крім того, російський автократ підписав табличку «щойно одружені» на білому Volkswagen Beetle, який належав молодятам.