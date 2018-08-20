З муляжами гвинтівок в руках: на день незалежності в Індонезії дітей нарядили джихадистами (відео)

Організатори були змушені вибачатися за те, що вдягли вихованців у такий одяг.

Діти в Індонезії вийшли на парад на честь дня незалежності країни в одязі джихадистів і з муляжами гвинтівок, пише британська газета The Guardian.

У матеріалі наголошується, що це були дівчатка з одного дошкільного закладу у місті Проболінго. У вихованців індонезійського дитсадка в руках були картонні гвинтівки, одягнені вони були в довгий закритий одяг чорного кольору з прорізами для очей.

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Як пише газета, дитячий заклад знаходиться на території індонезійського військового комплексу. Парад на честь дня незалежності в найбільшій мусульманській країні світу відбувся 18 серпня — на наступний день після свята дня незалежності, який відзначається 17 серпня.

При цьому організатори були змушені вибачатися за те, що вдягли вихованців у такий одяг. Тим не менш, керівники дошкільного закладу пояснили свій вибір одягу економією коштів. Вони просто не стали купувати нову форму, а одягли дітей в ту, яка була в наявності у дитсадка.

Як заявив командир військової частини в Проболінго, підполковник Кав Депри Ріо Саранси\і, вони хотіли виключно розповісти дітям про іслам, а не сприяти релігійному радикалізму.