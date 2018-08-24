Держсекретар США призначив спецпредставника у справах Північної Кореї

Наступного тижня держсекретар США разом зі спецпредставником відвідають КНДР.

Державний секретар США Майк Помпео призначив спеціальним представником США у справах Північної Кореї віце-президента американської корпорації Ford Motor Company Стівена Бегана.

Як повідомляє Deutsche Welle, про нове призначення держсекретар США оголосив сьогодні.

За словами Помпео, наступного тижня він разом з новопризначеним спецпредставником відвідають КНДР.

Беган опікуватиметься поточними переговорами з Пхеньяном щодо ліквідації програми КНДР з виробництва ядерної зброї.

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"Стівен спрямовуватиме політику США щодо Північної Кореї та керуватиме нашими зусиллями задля досягнення цілі президента Дональда Трампа", - зауважив Помпео.

Ця ціль, за його словами, - цілковита та підтверджена перевірками денуклеаризація Північної Кореї, на яку погодився лідер КНДР Кім Чен Ин.

Довідка УНІАН. 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.