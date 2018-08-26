У Росії прокоментували смерть американського сенатора Маккейна

Маккейн був "затятим опонентом" Росії.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що сенатор-республіканець США Джон Маккейн, який помер у віці 81 року, не був другом або союзником Росії, але був мужнім і принциповим людиною. Про це повідомляє РИА «Новости».

Він зазначив, що Маккейн був "затятим опонентом" Росії.

«Маккейн — один з яскравих представників американських яструбів», — сказав Слуцький.

Політик додав, що американський сенатор займався «шаленим» протистоянням з Москвою і вважав, що такого роду діяльності він дотримувався в конгресі. При цьому Слуцький підкреслив, що Маккейн був «мужньою і принциповою» людиною, який переніс багато випробувань у житті.

«Співчуття рідним і близьким сенатора і всьому американському народу», — заявив він.